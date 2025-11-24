Англія

Потужний виступ "канонірів".

Вінгер лондонського Арсеналу Леандро Троссар висловився після перемоги на принциповим суперником Тоттенгемом (4:1) в рамках 12-го туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Думаю, перший гол був важливим. Після цього ми отримали перевагу, змогли забити ще більше та продовжували тиснути.

Ми домінували і до цього, але, очевидно, забитий м'яч надав нам додаткову впевненість, необхідну для перемоги. То був ідеальний вечір для нас. Загалом це була справді сильна гра у всіх аспектах, від захисту до атаки. Ми також дуже задоволені всіма забитими голами", — заявив Троссар.

Цього сезону Леандро Троссар відіграв за Арсенал 15 матчів, забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.