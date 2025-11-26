Football.ua представляє прев’ю матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 26 листопада та розпочнеться о 22:00.
26 листопада 2025, 08:00
П’ята стадія основного раунду Ліги чемпіонів зводить на Емірейтс дві найкращі команди турніру після чотирьох турів — Арсенал та Баварію. Саме вони зберігають ідеальний показник у 12 очок, і тепер неминуче хтось втратить бездоганний статус. Дві найпотужніші європейські машини цього сезону виходять на очну дуель — і це не є якимось перебільшенням.
АРСЕНАЛ — БАВАРІЯ
СЕРЕДА, 5 ЛИСТОПАДА, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Лондонці підходять до гри просто у феноменальній формі: команда Мікеля Артети впевнено очолює АПЛ, а в Лізі чемпіонів є єдиною командою, яка наразі не пропустила жодного м’яча. У таборі "канонірів" панує яскравий атакувальний ритм, який наочно проявився у перемозі над Тоттенгемом — хет-трик Еберечі Езе став першим в історії Прем’єр-ліги у дербі Північного Лондона, а Троссар відкрив рахунок після рикошету у результаті феноменальної передачі від Меріно. Навіть коли суперники намагались повернутись у гру (хоч це і гучно сказано), Арсенал не дав зламати темп і зберіг шестиочкову перевагу в чемпіонаті.
У Європі "каноніри" ідуть чітко за графіком: чотири перемоги, одинадцять забитих, нуль пропущених. Це одна з найкращих оборон сезону, попри втрату Габріела, якого, як виявилося, здатен відмінно замінити П’єро Інкап'є. Підсилюють оптимізм і повернення Мадуеке та Мартінеллі, хоча доля участі Йокереса та Едегора вирішуватиметься ближче до гри.
Команда Вінсента Компані не поступається Арсеналу в результативності: чотири тури, чотири перемоги, найкраща атака турніру. На виїзді мюнхенці перемогли чинного чемпіона Європи ПСЖ, а в Бундеслізі влаштували божевільне повернення з 0:2 до 6:2 у матчі з Фрайбургом. Майкл Олісе провів, можливо, найкращий матч у кар’єрі, набравши п’ять результативних дій.
Єдину пляму у Парижі залишило вилучення Луїса Діаса — його не буде через тривалу дискваліфікацію, а ситуацію ускладнює травма Джамала Мусіали та відсутність Альфонсо Девіса. Гнабрі ще під питанням, але Баварія все одно зберігає потужний атакувальний ресурс. Гаррі Кейн, який уже 15 разів забивав Арсеналу у всіх турнірах, знову готуватиметься до "улюбленої жертви". Чи вдастся одному з головних претендентів на Золотий м'яч вразити ворота "канонірів" вперше у єврокубковому сезоні — дізнаємося вже сьогодні.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Інкап'є, Калафіорі — Субіменді, Райс, Езе — Сака, Меріно, Мадуеке
Не зіграють: Габріел (стегно), Гаверц (коліно)
БАВАРІЯ : Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Карл, Олісе, Гнабрі — Кейн
Не зіграють: Альфонсо Девіс (коліно), Луїс Діас (дискваліфікація), Мусіала (щиколотка)
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
