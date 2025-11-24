Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Евертон.

Манчестер Юнайтед та Евертон зіграють у дванадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Олд Траффорд.

Рубен Аморім, після нічиєї проти лондонського Тоттенгема (2:2), залучив до стартового складу Йоро до трійки центральних захисників, тоді як Зіркзе гратиме під нападником.

Девід Моєс, на тлі перемоги над лондонським Фулгемом (2:0), використав із перших хвилин Коулмана праворуч у захисті.

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Каземіро, Фернандеш, Доргу — Діалло, Зіркзе — Мбемо.

Запасні: Баїндир, Далот, Гевен, Маласія, Мартінес, Мейну, Маунт, Угарте, Лейсі.



Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Кін, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дьюзберрі-Голл, Гріліш — Баррі.