Бразильський талант може залишитися в рідній країні до досягнення повноліття, хоча за ним вже стежать європейські клуби та Шахтар.
Габріел Мек, getty images
25 листопада 2025, 11:46
Атакуючий півзахисник бразильського Греміо Габріел Мек потрапив до сфери інтересів англійських Челсі та Ліверпуля. Про це повідомляє Mixvale.
У 2024 році Челсі вже домовлявся про перехід Мека, коли той виступав за академію Греміо, однак клуб відмовився від угоди.
Також за 17-річного бразильця претендує український Шахтар. Спочатку Греміо відхилив пропозицію у 15 млн євро, а потім донецький клуб підвищив суму до 16 млн євро. У жовтні повідомлялося, що сума трансферу може досягти 20 млн євро, саме таку суму Греміо готовий прийняти. Сам гравець вважає, що для його розвитку краще залишитися в Бразилії ще на деякий час.
Мек дебютував за першу команду Греміо у віці 16 років і встиг відіграти два матчі на дорослому рівні. У складі Греміо U-20 хавбек цього року провів 13 поєдинків і забив три голи. Трансфер Мека в європейський клуб можливий лише наступного року, коли йому виповниться 18 років.
Наразі Греміо займає 12-е місце в бразильській Серії А. Наступний матч команда проведе 26 листопада проти Палмейраса вдома.