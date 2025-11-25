Англія

Бразильський талант може залишитися в рідній країні до досягнення повноліття, хоча за ним вже стежать європейські клуби та Шахтар.

Атакуючий півзахисник бразильського Греміо Габріел Мек потрапив до сфери інтересів англійських Челсі та Ліверпуля. Про це повідомляє Mixvale.

У 2024 році Челсі вже домовлявся про перехід Мека, коли той виступав за академію Греміо, однак клуб відмовився від угоди.

Також за 17-річного бразильця претендує український Шахтар. Спочатку Греміо відхилив пропозицію у 15 млн євро, а потім донецький клуб підвищив суму до 16 млн євро. У жовтні повідомлялося, що сума трансферу може досягти 20 млн євро, саме таку суму Греміо готовий прийняти. Сам гравець вважає, що для його розвитку краще залишитися в Бразилії ще на деякий час.

Мек дебютував за першу команду Греміо у віці 16 років і встиг відіграти два матчі на дорослому рівні. У складі Греміо U-20 хавбек цього року провів 13 поєдинків і забив три голи. Трансфер Мека в європейський клуб можливий лише наступного року, коли йому виповниться 18 років.

Наразі Греміо займає 12-е місце в бразильській Серії А. Наступний матч команда проведе 26 листопада проти Палмейраса вдома.