Україна

18-річний півзахисник Греміо вирішив залишитися в Бразилії та поборотися за місце в основі.

Донецький Шахтар зробив нову спробу підписати перспективного півзахисника Греміо Габріела Мека. Український клуб збільшив суму трансферу до 13 мільйонів євро з можливими бонусами ще на 3 мільйони.

За інформацією інсайдера Кальела Дорнелеса, сам футболіст дав зрозуміти, що не планує змінювати клуб найближчим часом. Мек прагне закріпитися в першій команді Греміо та продовжити розвиток на батьківщині.

Відомо, що минулого тижня скаут гірників відвідав тренування бразильського клубу в Порту-Алегрі, аби оцінити гру юного хавбека. У переговорах також брав участь посередник Франк Логбі.

Габріел Мек дебютував за головну команду Греміо у січні 2025 року, проте майже одразу отримав серйозну травму — перелом правої кісточки. Після цього він ще не повертався на поле у складі дорослої команди.