Англія

Місцева рада схвалила альтернативний проєкт розвитку території Ерлс-Корт, який не передбачає будівництва футбольної арени.

Плани Челсі щодо можливого переїзду на новий стадіон в районі Ерлс-Корт зазнали суттєвого удару.

Як повідомляє The Athletic, рада Гаммерсміта і Фулгема схвалила альтернативний проєкт розвитку території, який повністю змінює перспективи лондонського клубу.

На засіданні в середу місцева рада підтримала масштабний план забудови колишнього виставкового центру Earls Court Exhibition Centre. Проєкт вартістю 10 млрд фунтів стерлінгів передбачає зведення житлових будинків, торговельних і офісних приміщень, а також розвиток інфраструктури.

За даними Earls Court Development Company (ECDC), територія площею 44 акри може забезпечити близько 4 000 нових домівок і 12 000 робочих місць. У заяві ECDC зазначається, що схвалення першого етапу дає змогу переходити до подальшої співпраці з державними та приватними партнерами. Водночас у плані немає місця для будівництва футбольного стадіону — саме цей варіант раніше розглядав Челсі.

Попри схвалення, проєкт ще не остаточний: територія частково розташована в сусідньому районі Кенсінгтон і Челсі, де окреме голосування може відбутися не раніше 9 грудня. Остаточне рішення також має затвердити мер Лондона.

Для Челсі ситуація ускладнюється, адже схвалення розвитку Ерлс-Корту значно зменшує шанси клубу отримати ділянку під новий стадіон. За інформацією The Athletic, два варіанти, які раніше розглядалися, — це або знести Стемфорд Брідж і звести арену на тому ж місці, або ж побудувати новий стадіон саме в Ерлс-Корті.

Якщо ECDC продовжить реалізацію свого проєкту, клубу доведеться зосередитися на реконструкції нинішньої арени. Челсі уже придбав додаткові 1,9 акра землі поруч зі Стемфорд Брідж, що збільшує можливості для майбутньої перебудови. У разі знесення стадіону команді доведеться тимчасово проводити домашні матчі на іншій арені, за прикладом Тоттенгема, який грав на Вемблі під час будівництва нового стадіону.