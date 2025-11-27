Англія

Інтер, Мілан та Рома готові повернути вінгера на батьківщину вже у січні, оскільки його англійська кар'єра зайшла в глухий кут.

Пригода Федеріко К'єзи в АПЛ наближається до критичної точки. Як повідомляє Goal з посиланням на TuttoJuve, провідні клуби Серії А активно розглядають можливість трансферу італійця в зимове трансферне вікно, намагаючись врятувати його від лави запасних Ліверпуля.

Перехід К'єзи влітку 2024 року називали ідеальним для мерсисайдців, враховуючи низьку ціну трансферу. Однак реальність виявилася суворою:

У поточному сезоні Федеріко жодного разу не вийшов у стартовому складі в рамках Прем'єр-ліги. Його участь обмежується короткими виходами на заміну наприклад, 22 хвилини у програному матчі проти Ноттінгем Форест минулого вікенду.

Арне Слот віддає перевагу Салаху, Гакпо і навіть Уго Екітіке на флангах, залишаючи 28-річного італійця без ігрового ритму. Відсутність ігрової практики турбує не лише самого гравця, а й тренерський штаб збірної Італії напередодні відбору до ЧС-2026. Це відкриває двері для повернення додому:

1. І нтер: Бачить у К'єзі ідеальний варіант для глибини складу та непередбачуваності в атаці.

2. Мілан: Розглядає його як підсилення, здатне доповнити зв'язку Леау — Пулішич.

3. Рома: Також виявляє предметний інтерес, сподіваючись реанімувати кар'єру зірки Євро-2020.

Фізичні кондиції К'єзи не відповідають вимогам інтенсивного пресингу Слота. Регулярні м'язові пошкодження та наслідки старої травми хрестоподібних зв'язок не дозволяють йому конкурувати в Англії.

Січень стане вирішальним місяцем: або К'єза отримає шанс на Енфілді, або Серія А знову прийме одного зі своїх найталановитіших синів.