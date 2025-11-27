Інтер, Мілан та Рома готові повернути вінгера на батьківщину вже у січні, оскільки його англійська кар'єра зайшла в глухий кут.
Федеріко К'єзи Gettf Images
27 листопада 2025, 22:22
Пригода Федеріко К'єзи в АПЛ наближається до критичної точки. Як повідомляє Goal з посиланням на TuttoJuve, провідні клуби Серії А активно розглядають можливість трансферу італійця в зимове трансферне вікно, намагаючись врятувати його від лави запасних Ліверпуля.
Перехід К'єзи влітку 2024 року називали ідеальним для мерсисайдців, враховуючи низьку ціну трансферу. Однак реальність виявилася суворою:
У поточному сезоні Федеріко жодного разу не вийшов у стартовому складі в рамках Прем'єр-ліги. Його участь обмежується короткими виходами на заміну наприклад, 22 хвилини у програному матчі проти Ноттінгем Форест минулого вікенду.
Арне Слот віддає перевагу Салаху, Гакпо і навіть Уго Екітіке на флангах, залишаючи 28-річного італійця без ігрового ритму. Відсутність ігрової практики турбує не лише самого гравця, а й тренерський штаб збірної Італії напередодні відбору до ЧС-2026. Це відкриває двері для повернення додому:
1. Інтер: Бачить у К'єзі ідеальний варіант для глибини складу та непередбачуваності в атаці.
2. Мілан: Розглядає його як підсилення, здатне доповнити зв'язку Леау — Пулішич.
3. Рома: Також виявляє предметний інтерес, сподіваючись реанімувати кар'єру зірки Євро-2020.
Фізичні кондиції К'єзи не відповідають вимогам інтенсивного пресингу Слота. Регулярні м'язові пошкодження та наслідки старої травми хрестоподібних зв'язок не дозволяють йому конкурувати в Англії.
Січень стане вирішальним місяцем: або К'єза отримає шанс на Енфілді, або Серія А знову прийме одного зі своїх найталановитіших синів.