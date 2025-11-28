Англія

Німець не вірить в нідерландця.

Колишній півзахисник Ліверпуля Дітмар Гаманн висловився про поточну ігрову форму «червоних». Цитує німця Sky Sports.

“Поразка Ліверпуля від ПСВ з рахунком 1:4 стала для них дев'ятою за 12 останніх матчів. Я вважаю, що Арне Слот втратив контроль над командою. Вона розвалюється, кожен робить те, що хоче, як Салах перед другим голом ПСВ.

У Ліверпуля будуть серйозні проблеми з попаданням в першу четверку Прем'єр-ліги. Я не вірю, що ці проблеми можна вирішити швидко або легко. Ситуація настільки складна, що клуб, безумовно, буде обговорювати перспективи тренера.

Кінець Слота близько. Я не думав, що до цього дійде після блискучого минулого сезону, але вважаю, що його заслуги тепер вичерпані», – заявив Гаманн.