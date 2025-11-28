Австрієць налаштовується на серйозну боротьбу.
Олівер Гласнер, getty images
28 листопада 2025, 21:27
Головний тренер лондонського Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився думками щодо майбутнього матчу з Манчестер Юнайтед в АПЛ.
"Манчестер Юнайтед має найвищий показник очікуваних голів в АПЛ.
Їхня команда змінилася. Особливо в атаці. МЮ заслуговує на більше, і вони заплатили 200 мільйонів фунтів, придбавши трьох футболістів в атаку. Крім того, у них є гравці, здатні грати дуже інтенсивно – наприклад Бріан Мбемо.
На мою думку, це вражає. Ми порівняли наш минулий матч проти них із поточним моментом. Думаю, що вони грають краще, ніж минулого сезону, і отримують за це винагороду", – сказав Гласнер.
Матч між Крістал Пелес та МЮ відбудеться 30 листопада, о 14:00 за київським часом.