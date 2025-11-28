Англія

Австрієць налаштовується на серйозну боротьбу.

Головний тренер лондонського Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився думками щодо майбутнього матчу з Манчестер Юнайтед в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед має найвищий показник очікуваних голів в АПЛ.

Їхня команда змінилася. Особливо в атаці. МЮ заслуговує на більше, і вони заплатили 200 мільйонів фунтів, придбавши трьох футболістів в атаку. Крім того, у них є гравці, здатні грати дуже інтенсивно – наприклад Бріан Мбемо.

На мою думку, це вражає. Ми порівняли наш минулий матч проти них із поточним моментом. Думаю, що вони грають краще, ніж минулого сезону, і отримують за це винагороду", – сказав Гласнер.

Матч між Крістал Пелес та МЮ відбудеться 30 листопада, о 14:00 за київським часом.