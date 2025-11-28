Англія

Капітан "червоних" налаштований серйозно.

Лідер Ліверпуля Вірджіл ван Дейк висловився про кризу "червоних". Цитує нідерландського захисника офіційний сайт клубу.

"Ми проходимо через один із найскладніших моментів нашого шляху, але не дозволимо цьому зламати нас.

Ми подолаємо це. Я вірю у команду всім серцем. Нам ніщо ніколи не давалося просто так – ми виборювали все. І цей момент – не виняток.

Ми не здамося. Не здамося! Кожен виклик – це можливість. Ми повинні рости разом, підтримувати одне одного та демонструвати свою силу.

Вболівальники, продовжуйте нас підтримувати. Ми всі потрібні один одному як ніколи!", — сказав ван Дейк.