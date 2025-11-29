Англія

Норвежець розвовів, що мав перейти у Вулвз, а не в МЮ

Оле Гуннар Сульшер, автор одного з найважливіших голів в історії Манчестер Юнайтед, розповів, що його кар'єра на Олд Траффорд могла ніколи не відбутися.

У 1996 році молодий нападник Мольде вже пакував валізи, щоб приєднатися до Вулвергемптона, який на той час виступав у другому за силою дивізіоні Англії.

За словами Сульшера, вовки були єдиним клубом, який виявляв до нього предметний інтерес, і він був готовий прийняти їхню пропозицію.

Однак доля втрутилася 2 червня 1996 року. Того дня збірна Норвегії грала кваліфікаційний матч чемпіонату світу проти Азербайджану в Осло. Сульшер вийшов у старті та провів фантастичний поєдинок, забивши два ефектні м'ячі.

"Я забив два голи з льоту, і Манчестер Юнайтед якраз спостерігав за цією грою. Вони шукали нападника", — згадує Сульшер.

Реакція манкуніанців була блискавичною. Вже за кілька днів після того матчу «Юнайтед» перебив пропозицію Вулвз, запропонувавши за 23-річного форварда 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Для Сульшера вибір між середняком першого дивізіону та чемпіоном Прем'єр-ліги був очевидним, хоча йому довелося перервати свою відпустку, щоб терміново летіти до Манчестера на зустріч із сером Алексом Фергюсоном.

Цей перехід став одним із найуспішніших в історії АПЛ. Сульшер провів у клубі 11 сезонів, забив 126 голів і став героєм фіналу Ліги чемпіонів 1999 року, назавжди вписавши своє ім'я в історію червоних дияволів. А все завдяки одному вдалому матчу проти Азербайджану.