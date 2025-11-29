Англія

Англійський клуб був змушений видалити публікацію та просити вибачення після шквалу критики з боку китайської спільноти через історичні конотації зображення.

Футбольний клуб Брайтон енд Гоув Альбіон потрапив у міжнародний скандал через невдалий контент у соціальних мережах.

Чайки опублікували зображення своєї японської зірки Каору Мітоми, яке було стилізоване під образ солдата японської імператорської армії часів Другої світової війни.

Ця публікація викликала хвилю обурення, особливо серед користувачів китайських соціальних мереж зокрема Weibo. Вболівальники розцінили таке зображення як образу у свій бік, зважаючи на трагічну історію японської окупації Китаю та воєнні злочини, скоєні в той період.

Зрозумівши помилку, прес-служба Брайтона оперативно видалила пост і випустила офіційну заяву.

"Ми щиро перепрошуємо за зображення, яке було опубліковане на наших каналах. Ми усвідомили, що асоціації, викликані цим образом, є болючими та неприйнятними для багатьох наших шанувальників. Образити когось — це останнє, чого ми прагнули", — йдеться у зверненні клубу.