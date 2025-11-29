Англія

Бразилець демонструє сильну гру.

Колишній головний тренер лондонського Челсі Роберто Ді Маттео висловився про вінгера "синіх" Естевана. Цитує італійського фахівця Metro.

"Вражає, наскільки він зрілий для свого віку. Я спостерігав за ним на Клубному чемпіонаті світу, коли він грав за Палмейрас, але очікувати, що він приїде до Англії, до нової країни, з новою мовою, до нового середовища, і так добре почне — це трохи здивувало.

Але познайомившись із ним, розумієш, що він дуже скромний хлопець. З ним разом чудова сім'я, тому він дуже добре влаштувався в Лондоні, в Кобгемі.

Він чудовий гравець. Коли я вперше побачив його в Штатах, я подумав: "Вау, це особливий талант". Він повільно розвивається, тому що, не забуватимемо, він ще дуже і дуже молодий. Але в нього так багато навичок та якостей, і він тільки додаватиме. Він стане гравцем топ-класу", – сказав Ді Маттео.

Цього сезону Естеван відіграв за Челсі 17 матчів, забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.