Англія

Команду Миколенка було знищено.

В рамках 13-го туру АПЛ Евертон приймав Ньюкасл Юнайтед.

Малік Тіав вивів гостей вперед вже на першій хвилині матчу. Цей гол став найшвидшим у цьому сезоні АПЛ. На 25-й хвилині Майлі подвоїв перевагу "сорок", а Нік Вольтемаде ще до перерви довів рахунок до розгромного.

По перерві Тіав оформив дубль."Іриски" спромоглися лише на один гол престижу, який забив Кірнан Дьюсбері-Голл.

Після цієї гри Евертон з 18 очками розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, Ньюкасл Юнайтед з 19 пунктами знаходиться на 11-му місці.