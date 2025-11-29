Команду Миколенка було знищено.
29 листопада 2025, 21:26
В рамках 13-го туру АПЛ Евертон приймав Ньюкасл Юнайтед.
Малік Тіав вивів гостей вперед вже на першій хвилині матчу. Цей гол став найшвидшим у цьому сезоні АПЛ. На 25-й хвилині Майлі подвоїв перевагу "сорок", а Нік Вольтемаде ще до перерви довів рахунок до розгромного.
По перерві Тіав оформив дубль."Іриски" спромоглися лише на один гол престижу, який забив Кірнан Дьюсбері-Голл.
Після цієї гри Евертон з 18 очками розташовується на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, Ньюкасл Юнайтед з 19 пунктами знаходиться на 11-му місці.
Евертон — Ньюкасл Юнайтед 1:4
Голи: Дьюсбері-Холл (69) — Тіав (1, 58), Майлі (25), Вольтемаде (45)
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковскі, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам (Алькарас, 46) — Ндіає, Дьюсбері-Холл, Гріліш — Баррі.
Ньюкасл: Ремсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн, Голл — Майлі, Бруно, Жоелінтон — Еланга (Віллок, 71), Вольтемаде, Барнс (Ремзі, 71).