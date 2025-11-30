Англія

Уле Гуннар Сульшер розкрив подробиці діалогу з легендарним італійцем, який відбувся прямо під час матчу АПЛ.

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився цікавою історією про Карло Анчелотті, яка проливає світло на те, чому один із найтитулованіших тренерів світу ніколи не прагнув працювати на Олд Траффорд.

Інцидент стався під час матчу між Манчестер Юнайтед та Евертоном, коли Анчелотті очолював ірисок. За словами Сульшера, італієць випадково зайшов у технічну зону суперника.

"Я стою у своїй технічній зоні, четвертий арбітр поруч. Карло Анчелотті підходить до нас, фактично опиняючись на моїй території, і арбітр каже йому: "Карло, тобі треба повернутися у свою зону, якщо тільки ти не хочеш отримати роботу Уле", — згадує норвежець в інтерв'ю BBC Sport.

Відповідь Анчелотті була миттєвою та характерною для нього: Карло, як завжди з посмішкою, відповів:

"Ні, ні, ні. Забагато тиску. Ця робота — це занадто великий тиск". Він повернувся на своє місце, а я подумав: "Тиск — це привілей". До речі, він теж завжди це казав".

Попри те, що Анчелотті працював із такими грандами, як Реал, Мілан, Баварія, специфічна атмосфера навколо Манчестер Юнайтед видалася йому надмірною.

Наразі італійський фахівець готується до нового виклику — влітку він спробує здобути Кубок світу 2026 року зі збірною Бразилії, яку він очолив у травні 2025-го.