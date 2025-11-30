Англія

Червоні дияволи прагнуть скористатися можливим конфліктом уругвайця з Хабі Алонсо, щоб підсилити центр поля.

Манчестер Юнайтед пильно стежить за ситуацією навколо півзахисника Реала Федеріко Вальверде та розглядає можливість гучного трансферу вже в зимове вікно.

За інформормацією The Mirror, Юнайтед готовий викласти близько £100 мільйонів ($132.5 млн) за 26-річного уругвайця.

Чутки про можливий перехід підігріваються повідомленнями про напружені стосунки між Вальверде та нинішнім тренером вершкових Хабі Алонсо. Попри статус віце-капітана та ключову роль у команді, уругваєць нібито незадоволений останніми подіями в клубі.

Сам гравець публічно заперечує будь-які відмови грати на незвичних позиціях, наголошуючи на своїй відданості команді:

"Я завжди чітко казав, що доступний для всього, що потрібно команді. Я ніколи не відмовлявся грати на різних позиціях... Це привілей і честь — бути в стартовому складі цієї команди", — заявив Вальверде.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім бачить у Вальверде ідеального кандидата для перебудови півзахисту. Тренер стурбований м'якістю своєї команди в оборонних діях і вважає, що енергія та універсальність уругвайця допоможуть вирішити цю проблему.

"Ми діємо занадто м'яко біля власного штрафного, тому нам потрібно це виправити. Нам треба бути сильнішими в дуелях", — зазначив Аморім перед матчем з Крістал Пелас.

Очікується, що стартова пропозиція Юнайтед складе близько £87 мільйонів, проте Реал оцінює свого лідера значно вище. Головною перешкодою для трансферу може стати відсутність у Манчестер Юнайтед єврокубків, що може відлякати гравця такого калібру.

Якщо перехід відбудеться, Вальверде поповнить список зіркових гравців, які переїхали з Бернабеу на Олд Траффорд, приєднавшись до таких імен, як Анхель Ді Марія, Рафаель Варан та Каземіро.