Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Арсенал.

Лондонські Челсі та Арсенал зіграють у дербі на Стемфорд Бридж у рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над каталонською Барселоною (3:0), залучив до стартового складу Жуана Педро на вістря атаки.

Мікель Артета, після перемоги над мюнхенською Баварією (3:1), використав із перших хвилин Інакп'є та Калафіорі в обороні, тоді як Мартінеллі гратиме ліворуч в атаці.

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Естеван, Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Бадьяшиль, Делап, Палмер, Байно-Гіттенс, Сантос, Ачімпонг, Гарначо.



Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Інкап’є, Калафіорі — Езе, Субіменді, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі.