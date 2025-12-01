Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 листопада 2025 року.

У матчі 13-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на виїзді здолав Крістал Пелес — 2:1.

Господарі відкрили рахунок на 36-й хвилині після пенальті Матети, призначеного через помилку Йоро.

У другому таймі "червоні дияволи" повністю перехопили ініціативу: на 54-й Зіркзе замкнув подачу Бруно Фернандеша, а вже через дев’ять хвилин португалець оформив другий асист — Маунт точним ударом вивів Юнайтед уперед.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Матета, 33 (пен) - Зіркзе, 54, Маунт, 63

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 78), Камада (Лерма, 85), Мітчелл (Девенні, 85) — Сарр (Нкетіа, 38), Піно (Уче, 78) — Матета

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мазрауї, 55), де Лігт, Шоу (Мартінес, 83) — Діалло (Доргу, 90), Каземіро, Фернандеш, Дало — Мбемо (Мейну, 90), Маунт — Зіркзе

Попередження: Нкетіа, Геї, Лерма — Мбемо, Шоу