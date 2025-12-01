Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 листопада 2025 року.

У головній грі 13-го туру АПЛ Челсі та Арсенал зіграли внічию 1:1 на Стемфорд Брідж.

Лондонське дербі видалось напруженим: уже на 38-й хвилині "сині" залишились у меншості після вилучення Мойзеса Кайседо за грубий фол.

Попри це, команда Енцо Марески відкрила рахунок на старті другого тайму — Чалоба ефектно перекинув Раю після подачі з кутового. Арсенал відповів на 60-й хвилині: Меріно замкнув навіс Саки з правого флангу.

У кінцівці "каноніри" тиснули, але Челсі втримав нічию завдяки ключовому сейву Санчеса після удару Меріно. Лондонське дербі завершилось бойовим результатом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Арсенал у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Арсенал 1:1

Голи: Чалоба, 48 — Меріно, 60

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Естеван (Гарначо, 46), Е. Фернандес, Нету — Жуан Педро (Делап, 55).

Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Інкап’є, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 46) — Езе (Йокерес, 72), Субіменді (Едегор, 57), Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі (Мадуеке, 57).



Попередження: Кукурелья, Льюїс-Скеллі — Субіменді, Москера, Калафіорі, Інкап'є, Йокерес

На 38-й хвилині був вилучений Мойзес Кайседо (Челсі) (грубий фол).