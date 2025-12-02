Англія

Півзахисник Енцо Фернандес прокоментував перегони за чемпіонство в Англії.

Хавбек лондонського Челсі Енцо Фернандес поділився своїми міркуваннями щодо фаворитів поточного сезону англійської Прем'єр-ліги та амбіцій його клубу.

"Звичайно, ми претендуємо на титул. У цьому сезоні багато претендентів: Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. Усі команди борються за місце на вершині таблиці. Є кілька дуже сильних команд в АПЛ.

Арсенал теж багато років показує дуже хороші результати. Ліверпуль — відмінна команда. Я не виберу одну, тому що всі вони хороші. І ми розуміємо, наскільки складно грати в Лізі чемпіонів.

Ми намагатимемося вийти у фінал, чого ми заслуговуємо як клуб. Ми добре граємо, тому здатні посісти гідне місце", — сказав Енцо Фернандес.

Лондонці наразі посідають третю позицію в чемпіонаті, набравши 24 очки у 13 матчах.

