Англія

Норвезький суперфорвард Манчестер Сіті досяг історичної позначки швидше за будь-кого в історії Прем'єр-ліги

Ерлінг Голанд офіційно вписав своє ім'я в історію англійського футболу, ставши гравцем, який найшвидше забив 100 голів у Прем'єр-лізі.

Нападник Манчестер Сіті досяг цієї неймовірної позначки всього за 111 матчів. Голанд перевершив попередній рекорд легендарного Алана Ширера, якому для забиття 100 голів знадобилося 124 матчі.

Історичний момент стався на 17-й хвилині виїзного поєдинку проти Фулгема на стадіоні Крейвен Коттедж. Цим голом норвежець також перервав свою мінімальну суху серію, адже перед цим він не забивав у двох іграх чемпіонату поспіль проти Ньюкасла та Лідса, а також у матчі Ліги чемпіонів проти Баєра.