Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 02 грудня 2025 року.

У матчі 14-го туру АПЛ лондонський Фулгем та Манчестер Сіті видали надзвичайно результативний дуель на Крейвен Коттедж.

Гості наприкінці першого тайму вели за рахунком 3:0, але навіть на перерву не змогли піти без пропущеного м’яча.

Однак на початку другого тайму "містяни" забили ще двічі, і тут, здавалося б, усе мало бути скінчено.

Але ні — "дачники" відіграли ще один гол. А потім — іще один, і ще, і зрештою влаштували суперникам цікаве закінчення дуелі на межі фантастичного сценарію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Манчестер Сіті у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Фулгем — Манчестер Сіті 4:5

Голи: Сміт-Роу, 45+2, Івобі, 57, Чуквуезе, 73, 78 - Голанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (аг)

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 46), Андерсен, Бессі, Сессеньйон — Лукич (Чуквуезе, 46), Берге — Вілсон (Кевін Маседо, 82), Сміт-Роу (Кінг, 74), Івобі — Хіменес (Кусі-Асаре, 74)

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Рейндерс (Шеркі, 82), Гонсалес (Стоунз, 64), Сілва — Фоден (Аке, 90), Голанд, Доку (Савіньйо, 64)

Попередження: Шеркі