Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 02 грудня 2025 року.

У матчі 14-го туру АПЛ Борнмут та Евертон видали надзвичайно напружену дуель на Віталіті.

У першому таймі в атакувальному плані переважали "іриски", але дотиснути суперників до пропущеного так і не змогли.

Поперерві Борнмут гру таки зумів вирівняти, але в контексті атаки останнє слово таки залишилось за гостями.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Евертон у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Борнмут — Евертон 0:1

Гол: Гріліш, 78

Борнмут: Петрович — Хіменес, Мілосавльєвич, Діакіте, Трюффер — Адамс, Скотт (Унал, 80) — Адлі (Таверньє, 60), Клюйверт (Солер, 70), Семеньйо — Крупі (Еванілсон, 61)

Евертон: Пікфорд — Гарнер, О'Браєн, Тарковські, Миколенко — Іроегбунам, Дьюзбері-Голл — Ндіає, Алькарас (Макніл, 80), Гріліш — Баррі (Бету, 80)

Попередження: Клюйверт, Адамс, Унал — Іроегбунам, Миколенко, Алькарас