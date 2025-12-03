Англія

Нападник незадоволений своєю реалізацією у матчі проти Фулгема.

Норвезький форвард Ерлінг Голанд відверто зізнався, що не в захваті від власної гри у надрезультативному матчі проти Фулгема (5:4).

Норвежець відзначився голом у ворота "дачників", який став для нього сотим у кар'єрі (за рекордні 111 матчів). У надрезультативній битві він також віддав дві результативні передачі.

"У мене непогано виходить забивати голи, але сьогодні я мав оформити хет-трик. Я втратив кілька шансів, тому мені потрібно тренуватися", — сказав Голанд.

На рахунку 25-річного футболіста вже 15 точних ударів в АПЛ-2025/26, і він впевнено лідирує у бомбардирських перегонах.