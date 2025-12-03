Англія

Вінгер дав коментар після гри.

У чотирнадцятому турі англійського чемпіонату Евертон здобув перемогу, обігравши Борнмут з мінімальною перевагою. Успіх підопічним Девіда Моєса приніс Джек Гріліш, який висловив свої враження від матчу.

"Сюди важко приїжджати — що з Евертоном, що з будь-якою іншою командою на моїй пам'яті. І, я чув, у Евертона тут раніше були не дуже хороші результати. Тож виграти приємно.

У нас вже кілька хороших ігор поспіль, і ми піднялися у верхню частину турнірної таблиці. Будемо сподіватися", — цитує слова Гріліша BBC.

Нагадаємо, що Джек Гріліш виступає за "ірисок" на правах оренди з Манчестер Сіті.