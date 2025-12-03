Англія

У команди серйозні фінансові проблеми.

З Шеффілд Венсдей знято ще шість очок, внаслідок чого клуб, який перебуває у важкому становищі, опинився на самому дні турнірної таблиці Чемпіоншипу з відставанням у -10 очок. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, санкції було накладено на клуб за невиплату зарплат гравцям у березні, травні та червні цього року, а також за інші невиплати співробітникам та Податковій службі Великобританії.

Також додамо, що у жовтні клуб Шеффілд був оштрафований на 12 очок після того, як колишній власник Дейфон Чансірі, який також був усунений з посади власника та директора клубу на три роки, перевів клуб під зовнішнє управління.

EFL та Шеффілд Венсдей продовжують обговорювати апеляцію та кроки для обмеження зарплат, яке нині діє до кінця зимового трансферного вікна 2027 року. Швидше за все, це питання буде вирішено у рамках виходу клубу з-під зовнішнього управління.

Шеффілд Венсдей виграв лише одну гру за нинішній сезон — перемога над Портсмутом (2:0) 20 вересня — і програв чотири останні матчі.