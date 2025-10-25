Англія

Клуб Чемпіоншипу опинився у глибокій фінансовій кризі, що призвело до автоматичного зняття очок та поклало край скандальному володінню Депфона Чансірі.

Футбольний клуб Шеффілд Венсдей офіційно перейшов під зовнішнє управління через катастрофічну фінансову ситуацію. Як наслідок, згідно з правилами Англійської футбольної ліги (EFL), з команди негайно знято 12 турнірних очок. ​

Це рішення стало кульмінацією місяців хаосу та фінансових проблем, що ознаменували останні роки правління власника Депфона Чансірі. Клуб неодноразово стикався з ембарго на трансфери та санкціями через несвоєчасну виплату заробітної плати гравцям та персоналу. ​

Криза поглибилася через значні борги перед податковими органами Великої Британії (HMRC), що зрештою і призвело до неминучого введення адміністрації.

Для вболівальників Венсдей ця новина є водночас і нищівною через спортивне покарання, і довгоочікуваною, оскільки вона знаменує кінець руйнівного володіння Чансірі. Клуб тепер розпочинає складний процес пошуку нових власників, перебуваючи на дні турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Варто згадати, що до загальної картини хаотичного управління клубом додався і суперечливий вибір спонсора минулого сезону (2024-25). Тоді титульним партнером стала британська будівельна компанія MOCKBA Modular. ​

Хоча компанія була зареєстрована у Великій Британії, розслідування медіа швидко встановили, що вона належить російським бізнесменам Павлу та Анні Матвєєвим. Офіційно клуб стверджував, що MOCKBA — це акронім (Matveev Offsite Construction...), але це не зупинило хвилю критики з боку вболівальників.