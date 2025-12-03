Англія

Сон Хин Мін відвідає матч "шпор" у Лізі чемпіонів.

Пресслужба Тоттенгема повідомила про повернення до Лондона нападника Сона Хин Міна, який тривалий час захищав кольори "шпор", а нині виступає за Лос-Анджелес у МЛС.

Кореєць відвідає матч Ліги чемпіонів проти празької Славії, який відбудеться 9 грудня.

У заяві клубу сказано: "У нього буде можливість особисто звернутися до вболівальників, які прийняли його у свої серця після його переходу з Баєра у 2015 році та підтримували його протягом наступних 10 років. Це, безсумнівно, буде емоційний момент".

Сон виступає у МЛС з літа 2025 року. У складі американської команди він провів 13 матчів, запам'ятавшись 12 забитими м'ячами та чотирма результативними передачами.

Раніше Сон спростував чутки про можливе повернення до європейського футболу взимку.