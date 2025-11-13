Северная Америка

Форвард демонструє повагу до нинішнього клубу.

Корейський нападник Сон Хин Мін цього літа залишив склад лондонського Тоттенгема на тлі 10 років виступів за клуб та перейшов до американського ФК Лос-Анджелес за 22 млн євро.

На новому місці 33-річний виконавець відзначився 10 голами та чотирма асистами в 12 матчах.

Однак основна частина сезону МЛС добігла свого завершення, тож команди певний час проведуть без футболу, що може вибити з ігрового тонусу майбутніх учасників чемпіонату світу-2026, серед яких очікується побачити й легендарного корейця.

На цьому тлі виникли чутки про можливе повернення Сона до Європи найближчим часом на правах оренди, і нібито італійський Мілан був готовий задовільнити вимоги футболіста.

Утім, останнє повідомлення корейського виконавця ЗМІ знімає це питання з порядку денного.

"Я не покину ФК Лос-Анджелес найближчої зими, і ніколи, поки я виступаю за цей клуб. Я глибоко поважаю цей клуб.

До тих пір, поки я ношу цю емблему, не буде такого поняття, як оренда чи трансфер у моєму контексті. Ніколи", — заявив корейський футболіст.

Контракт Сона розрахований до кінця 2027 року, із можливістю продовження ще на два роки з боку клубу.