Форвард демонструє повагу до нинішнього клубу.
Сон Хин Мін, Getty Images
13 листопада 2025, 09:10
Корейський нападник Сон Хин Мін цього літа залишив склад лондонського Тоттенгема на тлі 10 років виступів за клуб та перейшов до американського ФК Лос-Анджелес за 22 млн євро.
На новому місці 33-річний виконавець відзначився 10 голами та чотирма асистами в 12 матчах.
Однак основна частина сезону МЛС добігла свого завершення, тож команди певний час проведуть без футболу, що може вибити з ігрового тонусу майбутніх учасників чемпіонату світу-2026, серед яких очікується побачити й легендарного корейця.
На цьому тлі виникли чутки про можливе повернення Сона до Європи найближчим часом на правах оренди, і нібито італійський Мілан був готовий задовільнити вимоги футболіста.
Утім, останнє повідомлення корейського виконавця ЗМІ знімає це питання з порядку денного.
"Я не покину ФК Лос-Анджелес найближчої зими, і ніколи, поки я виступаю за цей клуб. Я глибоко поважаю цей клуб.
До тих пір, поки я ношу цю емблему, не буде такого поняття, як оренда чи трансфер у моєму контексті. Ніколи", — заявив корейський футболіст.
Контракт Сона розрахований до кінця 2027 року, із можливістю продовження ще на два роки з боку клубу.