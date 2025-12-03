Англія

Гарі О'Ніл розглядається босами "павичів" як можливий наступний головний тренер.

Лідс Юнайтед може призначити Гарі О'Ніла новим головним тренером у разі звільнення Даніеля Фарке. Про це повідомляє talkSPORT.

Команда перебуває у кризі: після підвищення в класі "павичі" посідають 18-те місце в АПЛ та не знають смаку перемог вже вісім турів поспіль.

Тиск на Фарке посилюється, зокрема через чотири поразки поспіль і конфлікт з уболівальником під час матчу з Астон Віллою. Керівництво клубу вже розглядає можливі варіанти заміни. Окрім О’Ніла, у списку також Анже Постекоглу та Брендан Роджерс.

О’Ніл має репутацію фахівця, який уміє боротися за виживання. Він утримав Борнмут у Прем’єр-лізі у сезоні-2022/23, а наступного року забезпечив Вулвергемптону 14-те місце. Востаннє тренував Вулвергемптон до грудня 2024 року та відтоді перебуває без роботи.

Найближчі матчі Лідса лише посилюють напругу навколо майбутнього Фарке на посаді головного тренера: у середу команда прийме Челсі, а в суботу – Ліверпуль. Попри кризу, йоркширці можуть піднятися до 16-го місця, якщо сенсаційно переможуть лондонців.