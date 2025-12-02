Англія

Майбутні матчі з Челсі та Ліверпулем можуть стати визначальними для тренера.

Лідс розглядає можливість розставання з головним тренером Даніелем Фарке, якщо команда зазнає поразок у найближчих поєдинках проти Челсі та Ліверпуля, повідомляє британське видання The Guardian.

Положення наставника ускладнюється серією з чотирьох поспіль програних матчів у Прем’єр-лізі та п’яти поразок у шести останніх іграх.

Попри невтішні результати, у клубі визнають: гра команди інколи виглядає значно краще, ніж це відображає турнірна таблиця. Втім, ситуація стає критичною — після 13 турів Лідс має лише 11 очок і перебуває на 18-му місці.

Раніше повідомлялось, що Брендан Роджерс опинився серед кандидатів на посаду головного тренера Лідса.