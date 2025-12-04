Англія

Мідвік в АПЛ подарував нам ще один сюрприз, в якому один із головних аутсайдерів здолав "претендента" на титул.

Лідс Юнайтед нарешті перервав чотириматчеву програшну серію, впевнено обігравши Челсі та серйозно вдаривши по так званих "чемпіонських амбіціях" лондонців. Після цієї поразки команда Енцо Марески опустилася на четверте місце та відстає від лідера Арсеналу вже на дев’ять очок.

Під тиском критики та чуток щодо майбутнього Даніеля Фарке Лідс провів один із найкращих своїх матчів сезону. Господарі повністю контролювали гру в першому таймі і забили двічі — завдяки першим голам у Прем’єр-лізі для Яки Бійола та Ао Танаки.

На старті другого тайму Челсі пожвавився, і Педро Нету, який вийшов на заміну, скоротив відставання. Але гру лондонців остаточно зламала груба помилка Тосіна Адарабіойо — Домінік Калверт-Льюїн легко оформив третій гол і зняв усі питання щодо переможця.

Це лише друга перемога Лідса за останні дев’ять турів, але вона дозволила "павичам" вийти із зони вильоту та стала першою за понад три роки над суперником із топ-13.

Лідс Юнайтед — Челсі 3:1

Голи: Бійол, 6, Танака, 43, Калверт-Льюїн, 72 - Нету, 50

Лідс Юнайтед: Перрі — Бійол, Родон, Стрейк — Богл (Джастін, 87), Танака (Окафор, 67), Ампаду, Штах, Гудмундссон (Борно, 90) — Калверт-Льюїн (Піру, 86), Нмеча (Груєв, 67)

Челсі: Санчес — Чалоба, Адарабіойо, Бадьяшиль (Гюсто, 46), Кукурелья — Сантос (Гію, 77), Фернандес — Естеван (Нету, 46), Педро, Гіттенс (Палмер, 61) — Делап (Гарначо, 61)

Попередження: Штах — Естеван