Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

У матчі 14-го туру АПЛ Ліверпуль зіграв унічию проти Сандерленда на власному полі.

Цього разу "червоні" втратили очки в наслідок невдалої гри в обороні посеред другого тайму, хоча й мали переваги на м’ячі до та після цього.

Зрештою, Ліверпуль відігрався від пропущеного м’яча наприкінці зустрічі, але в останні хвилини був надзвичайно близьким до того, щоб хоча б цей результат упустити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Сандерленд у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Сандерленд 1:1

Голи: Мукіеле (аг), 81 - Тальбі, 67

Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Джонс, 65), Конате, ван Дейк, Робертсон (Керкез, 86) — Гравенберх, Мак Аллістер (Екітіке, 74) — Собослаї, Вірц, Гакпо (Салах, 46) — Ісак (К'єза, 86)

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Тальбі (О'Нієн, 90), Джака, Садікі, Ле Фе (Гертрейда, 79) — Броббі (Іcідор, 62)

Попередження: Гомес — Ле Фе