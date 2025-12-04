Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

У матчі 14-го туру АПЛ Лідс сенсаційно обіграв лондонський Челсі на власному полі.

У першому таймі господарі майже не тримали м’яч у ногах, але за атакувальними показниками при цьому переважали суперників і, найголовніше, вели за рахунком у два м’ячі.

Поперерві команді Енцо Марески вдалось відіграти один із голів, проте вже посеред другої половини "павичі" закрили дуель третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лідс Юнайтед — Челсі у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Лідс Юнайтед — Челсі 3:1

Голи: Бійол, 6, Танака, 43, Калверт-Льюїн, 72 - Нету, 50

Лідс Юнайтед: Перрі — Бійол, Родон, Стрейк — Богл (Джастін, 87), Танака (Окафор, 67), Ампаду, Штах, Гудмундссон (Борно, 90) — Калверт-Льюїн (Піру, 86), Нмеча (Груєв, 67)

Челсі: Санчес — Чалоба, Адарабіойо, Бадьяшиль (Гюсто, 46), Кукурелья — Сантос (Гію, 77), Фернандес — Естеван (Нету, 46), Педро, Гіттенс (Палмер, 61) — Делап (Гарначо, 61)

Попередження: Штах — Естеван