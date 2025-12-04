Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

У матчі 14-го туру АПЛ лондонський Арсенал на власному полі обіграв Брентфорд.

Команда Мікеля Артети помітно переважала суперників за ходом зустрічі, що забезпечив їй швидкий забитий м’яч.

І в підсумку "бджоли" не змогли навіть пробити в площину чужих воріт поперерві для того, щоб мати хоч якісь шанси на порятунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Брентфорд у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Брентфорд 2:0

Голи: Меріно, 11, Сака, 90+1

Арсенал: Рая — Вайт, Москера (Тімбер, 44), Інкап'є, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс (Йокерес, 84) — Мадуеке (Сака, 61), Меріно, Мартінеллі (Езе, 61)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Ван ден Берг, Піннок (Коллінз, 74), Аєр — Янельт (Дамсгор, 61), Ярмолюк — Уаттара, Єнсен (Тьяго, 61), Генрі (Льюїс-Поттер, 74) — Шаде (Гендерсон, 61)

Попередження: Ярмолюк