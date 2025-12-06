Україна

Бар Лін поділився своїми думками напередодні матчу проти Олександрії.

Півзахисник Кривбасу Бар Лін прокоментував майбутній матч УПЛ проти Олександрії.

"Наш настрій — бойовий, ми буквально горимо. Ми очікуємо на ці матчі, хочемо показати все, на що здатні. Після хорошої гри, яку ми продемонстрували минулого разу, хочемо зіграти так само якісно.

Ми не відчуваємо жодного тиску. Знаємо, що маємо певні цілі, і це — частина нашої роботи. Для нас усе відбувається у звичному режимі, тим самим шляхом, тим самим процесом. І ми показуємо ту ж якість.

Хочемо продовжувати демонструвати ту якість, яку показали в останній грі проти Шахтаря. Віддати на полі 100 відсотків себе і зробити все можливе для перемоги.

Користуючись нагодою, ми будемо дуже раді запросити наших вболівальників прийти та підтримати нас. Це нам справді допомагає — додає мотивації та впевненості. Вони для нас — наче дванадцятий гравець. Кривбас — Це Ми!", — наводить слова Ліна прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас – Олександрія відбудеться завтра, 7 грудня, о 13:00 за Києвом.