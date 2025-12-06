Іспанія

Червона картка Мілли стала ключовим епізодом зустрічі, яка завершилася 2:0.

Вільярреал продовжує вражати, здобувши шосту перемогу поспіль у Ла Лізі і зберігши двомісячну безпрограшну серію. Команда впевнено тримається в топ-3 таблиці та не боїться конкурувати з Реалом, Барселоною й Атлетіко.

У матчі проти Хетафе господарі не блищали видовищністю, але діяли надійно. Після рівного першого тайму Б’юкенен відкрив рахунок блискучим ударом у доданий час. Ситуація ускладнилася для гостей, коли Луїс Мілья отримав пряму червону картку.

У другому таймі Вільярреал дотиснув суперника: Жуніор віддав точну дальню передачу на Мікаутадзе, а той перекинув Сорію — 2:0. Ще два голи господарів скасували через офсайд.

Вільярреал — Хетафе 2:0

Голи: Б'юкенен, 45+5, Мікаутадзе, 64

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Фойт, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Ахомаш, 80), Парехо (Маціа, 51), Комесанья, Молейро (Пепе, 70) — Перес (Соломон, 70), Мікаутадзе (Олувасеї, 80)

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте (Абкар, 75), Джене, Ньйом (Ріко, 46) — Феменія (Санкріс, 74), Мілья, Арамбаррі (Собослай, 81), Мартін — Лісо (Бакарр Камара, 75), Майораль

Попередження: Маціа, Пепе — Ньйом, Мартін, Арамбаррі, Ріко

Вилучення: Мілья, 49