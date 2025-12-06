Франція

Матч Ліги 1 розпочнеться о 22.05.

Сьогодні, 6 грудня, відбудеться матч 15 туру французької Ліги 1, у якому ПСЖ на своєму полі прийме Ренн.

У заявку парижан не потрапили воротар Люка Шевальє та український захисник Ілля Забарний.

За даними французьких ЗМІ, 23-річного українця спочатку було включено до заявки і він мав вийти у стартовому складі клубу, проте напередодні застудився.

При цьому у стартовому складі парижан зіграє росіянин матвій сафонов, оскільки Шевальє раніше потрапив у лазарет.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Ренн розпочнеться о 22:05. Після 14 турів ПСЖ набрав 30 очок і посідає друге місце в Лізі 1, а у Ренна 24 бали та п'ятий рядок.