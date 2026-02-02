Туреччина

Турецький гранд отримав нападника Анже з опцією викупу до кінця сезону.

Фенербахче офіційно оголосив про оренду нападника французького Анже Сідікі Шерифа. 19-річний форвард приєднався до стамбульського клубу до завершення поточного сезону з правом подальшого викупу контракту.

Турецький клуб давно стежив за молодим гравцем, який вважається перспективним нападником, і зрештою зміг домовитися з Анже про тимчасовий трансфер.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Шерифа проявляв Крістал Пелес, який був готовий заплатити за футболіста близько 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні форвард провів 18 матчів у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та заробив три попередження.