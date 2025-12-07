Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Наставник селесао наголошує: перший матч може стати ключовим.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думками щодо результатів жеребкування чемпіонату світу 2026 року, за підсумками якого його команда потрапила до групи С разом із Марокко, Шотландією та Гаїті.

"Буде дуже складно. Збірна Марокко чудово проявила себе на минулому чемпіонаті світу. У Шотландії дуже сильна команда, досить непроста. Ми маємо виступити якісно й завершити груповий етап на першому місці. Необхідно добре підготуватися до старту, особливо до першого матчу, який матиме велике значення", – зазначив Анчелотті в коментарі Globo.

