Каталонський клуб продовжує боротьбу за топ-5 Ла Ліги, здолавши столичних гостей з мінімальною перевагою.

Каталонський клуб здобув третю поспіль перемогу, обігравши столичних гостей 1:0. Єдиний гол на 39-й хвилині реалізував Роберто Фернандес з пенальті.

Райо Вальєкано грав вдесятьох після вилучення Унаї Гомеса на 64-й хвилині, але відігратися не зумів. Еспаньйол контролював гру та не дозволив супернику створити серйозних моментів.

Після цієї перемоги Еспаньйол посідає п’яте місце, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на чотири очки, а Райо Вальєкано залишається на одинадцятій позиції після п’яти матчів без перемог.

Еспаньйол - Райо Вальєкано 1:0

Гол: Фернандес, 39 (пен)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан, Гонсалес, Лосано (Пікель, 56), Мілья (Санчес, 89) — Еспосіто (Терратс, 80), Фернандес

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді (Нтека, 86), Чаваррія — Лопес, Валентін, Гумбау (Камельйо, 52) — Перес, де Фрутос (Балліу, 70), Паласон

Попередження: Лосано, Гонсалес, Долан — Лопес, Менді, Гумбау, Валентін, Чаваррія, Балліу

Вилучення: Долан, 87Долан, 87 — Лопес, 64