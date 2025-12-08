Іспанія

Дієго Сімеоне прагне підсилити склад Валентином Барко.

Мадридський Атлетіко серйозно налаштований скласти конкуренцію лондонському Челсі у боротьбі за підписання 21-річного аргентинця Валентина Барко.

Лівий латераль, який раніше належав Брайтону, зараз виступає за французький Страсбур, куди перейшов на постійній основі під час минулого трансферного вікна за 10 млн євро.

Проте на шляху команди Дієго Сімеоне стоїть величезна перешкода. Справа в тому, що власниками Страсбура є консорціум BlueCo, який також володіє Челсі. Цей факт надає лондонцям перевагу в будь-яких перемовинах щодо гравця, оскільки фактично йдеться про трансфер всередині однієї футбольної бізнес-структури.

У Мадриді розраховують, що значна аргентинська діаспора в команді (включно з тренером Сімеоне та гравцями на кшталт Хуліана Альвареса) допоможе переконати Барко обрати саме Іспанію, а не переїзд на Стемфорд Брідж.

У цьому сезоні захисник відіграв 13 ігор у Лізі 1, відзначився 1 голом та віддав 4 результативні передачі.