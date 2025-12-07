Англія

Том Хікс помер у віці 79 років у родинному колі.

Колишній співвласник футбольного клубу Ліверпуль Том Хікс пішов із життя у віці 79 років.

Американський магнат помер у своєму будинку в Далласі, штат Техас, в оточенні родини. Незважаючи на бурхливу ділову кар'єру, близькі згадують Хікса насамперед як сім'янина.

У спільній заяві шестеро дітей бізнесмена зворушливо вшанували пам'ять батька.

"З усього, чого він досяг у своєму дивовижному житті, найціннішим титулом Тома Хікса було "тато". Незважаючи на випробування та негаразди, з якими він стикався в житті, він залишався незмінним у своїй щедрості та любові до своєї родини", — йдеться у зверненні.

Для футбольних уболівальників ім'я Тома Хікса асоціюється з одним із найскладніших періодів у новітній історії червоних. Разом із Джорджем Джиллеттом він володів клубом з 2007 по 2010 рік. Цей тандем став вкрай непопулярним на Енфілді.

Власників критикували за невиконання обіцянок щодо реконструкції стадіону або будівництва нової арени. Зрештою, накопичивши борги на суму близько 237 мільйонів фунтів стерлінгів і зіткнувшись із фінансовим крахом, вони були змушені продати клуб компанії Fenway Sports Group.

На відміну від англійського досвіду, у США спортивний менеджмент Хікса приніс значні трофеї.

Хокей: Під його керівництвом (1995–2011) клуб НХЛ Даллас Старз домінував у своєму дивізіоні та виграв Кубок Стенлі у 1999 році. Команда

Бейсбол: Техас Рейнджерс (1998–2010) під його власністю виграла три титули дивізіону та дійшла до фіналу Світової серії у 2010 році.

У Тома Хікса залишилася дружина Сінда, з якою він прожив у шлюбі 35 років.