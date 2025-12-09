Ліга чемпіонів

Лондонський клуб вносить стратегічні зміни місце Макса Доумана займе досвідчений Габріель Жезус.

Лондонський Арсенал був змушений виключити зі свого списку А 15-річного півзахисника Макса Доумана, щоб звільнити місце для повернення нападника Габріеля Жезуса.

Доуман, який вважається одним із найперспективніших вихованців академії канонірів останніх років, восени потрапив до заголовків газет, ставши наймолодшим гравцем в історії ЛЧ (15 років 308 днів).

Його включення до дорослої заявки на груповий етап було символом віри клубу в його потенціал. Однак жорсткі правила УЄФА щодо кількості гравців у заявці змусили тренерський штаб розставити пріоритети на користь досвіду.

Габріель Жезус, який мав проблеми з коліном, повертається до обойми, щоб підсилити атакувальну міць команди. Артета розраховує на досвід бразильця у великих європейських матчах, чого, зі зрозумілих причин, поки що бракує підлітку Доуману.

Попри виключення з єврокубкової заявки, позиції Доуман в клубі залишаються міцними. Очікується, що він продовжить свій розвиток у молодіжних командах та, можливо, отримає шанси у внутрішніх кубкових змаганнях.