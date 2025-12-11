Англія

Єгиптянин примирився зі Слотом?

В рамках 16-го туру англійської Премʼєр-ліги Ліверпуль на «Енфілд Роуд» прийматиме Брайтон.

Головний тренер «червоних» визначився із заявкою на цю гру, в якій місце знайшлося вінгера команди Мохамеду Салаху.

Нагадаємо, що після публічної критики єгиптянина на адресу Арне Слота, 33-річного гравця не було включено в склад Ліверпуля на гру Ліги чемпіонів з Інтером (1:0).

Цього сезону Мохамед Салах відіграв за Ліверпуль 19 матчів, забив пʼять голів та віддав три результативні передачі

Матч між Ліверпулем та Брайтоном відбудеться 13 грудня, о 17:00 за київським часом.