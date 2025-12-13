Іспанія

Український вінгер — MVP матчу-відкриття 16-го туру Ла Ліги (за нашою версією), а його другий гол п'яткою — вишенька на торті цього протистояння.

У матчі-відкритті 16-го туру Ла Ліги Жирона здійснила неймовірний камбек на полі Реала Сосьєдад, а головним героєм вечора став Віктор Циганков. Український вінгер оформив дубль у другому таймі та фактично самотужки перевернув гру, яка для каталонців складалася непросто.

Господарі відкрили рахунок на 35-й хвилині: Гонсалу Гедеш скористався точним пасом Субельдії та пробив у кут — 1:0. Жирона до перерви відповісти не могла, однак після серії замін команда додала в темпі та різкості.

На 76-й хвилині Циганков першим опинився на подачі Унахі під час швидкої атаки й точно пробив у нижній кут.

ВІДЕО ПЕРШОГО ГОЛА ЦИГАНКОВА:



А вже за вісім хвилин українець зробив справжній шедевр: відгукнувся на простріл Морено та елегантною п’яткою переправив м’яч у ворота — 1:2.

ВІДЕО ДРУГОГО ГОЛА ЦИГАНКОВА:

Наприкінці поєдинку господарі ще мали моменти, але Гассаніга був надійним, а оборона Жирони вистояла. Циганков заслужено став головним героєм матчу, подарувавши своїй команді важливу виїзну перемогу.



Щодо інших українців Жирони, то Владислава Ваната замінили після перерви, а Владислав Крапивцов до заявки не потрапив через травму.

Реал Сосьєдад — Жирона 1:2

Голи: Гедеш, 35 - Циганков, 76, 84

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Мартін (Марін, 65), Гомес (Муньйос, 85) — Мендес (Турр'єнтес, 77), Горрочатегі, Солер, Барренечеа (Каррікабуру, 46) — Кубо, Гедеш (Арсен, 64)

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Циганков (Ельмер Соліс Ромеро, 90), Унахі, Вітсель, Мартін, Хіль (Аспрілья, 77) — Ванат (Рока Касальс, 46)

Попередження: Арамбуру — Хіль, Унахі