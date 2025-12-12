Італія

Нікола Штулич та Ламек Банда вийшли на заміну в другому таймі та зробили результат для команди Еусебіо Ді Франческо.

Лечче відкрив 15-й тур Серії А мінімальною, але заслуженою перемогою над Пізою — ключову роль у ній відіграли футболісти, які вийшли з лави для запасних.

Нікола Штулич та Ламек Банда, з’явившись у другому таймі, повністю змінили хід гри для команди Еусебіо Ді Франческо.

Після доволі обережного першого тайму Лечче додав у швидкості та тиску саме завдяки свіжим силам. І нагорода прийшла на 72-й хвилині: Банда видав вбивчу передачу, а Штулич чітко замкнув її — 1:0.

Піза, яка опустилася в зону вильоту, не створила жодного моменту та може похвалитися нулем у графі ударів у площину воріт, тоді як Лечче впевнено дограв матч до фінального свистка.

Лечче — Піза 1:0

Гол: Штулич, 72

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Ндаба (Галло, 74) — Кулібалі, Рамадані — П'єротті (Банда, 66), Беріша (Каба, 11), Соттіль (Моренте, 74) — Камарда (Штулич, 67)

Піза: Шемпер — Калабрезі (Альбіоль, 46), Караччоло (Буффон, 82), Канестреллі — Туре, Вурал, Ебішер, Акінсанміро (Ангорі, 59), Леріс — Морео (Трамоні, 59), Мейстер

Попередження: Моренте, Гашпар — Калабрезі