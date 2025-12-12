Іспанія

Кроос: Манчестер Сіті не заслуговував на перемогу з Реалом.

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос висловився про перемогу Манчестер Сіті над мадридською командою (2:1). Цитує німця Universal Madrid.

“Очевидно, що Реал грав набагато інтенсивніше, ніж суперник. Цей матч мав більше значення для них.

Мене здивувало, що Манчестер Сіті збудував свою гру від суперника. Вони виглядали статично, не гостро. Вони не змогли створити небезпечні зони для атак, особливо у першому таймі. Думаю, що “Мадрид” провів справді солідний матч, дуже добре та компактно захищав небезпечні зони.

Манчестер Сіті не заслужив на перемогу. Реал грав гостріше. Після другого голу Манчестер Сіті відійшов у дуже глибоку оборону. І це показало очевидну проблему Реала. Вони сильні в контратаках, але не такі потужні у прориві низьких оборонних блоків”, – сказав Кроос.