Німеччина

Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем та Манчестер Сіті стежать за івуарійським талантом.

Низка провідних клубів англійської Прем’єр-ліги зацікавлена у трансфері крайнього півзахисника РБ Лейпциг Яна Діоманде. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем, Манчестер Сіті та інші гранди уважно стежать за виступами 19-річного івуарійця. Водночас уточнюється, що, всупереч іншим повідомленням, переговорів із жодним клубом наразі немає — ані конкретних, ані тим більше просунутих.

Діоманде має чинний контракт із Лейпцигом до 2030 року, і в угоді немає клаусули. Німецький клуб готовий розглядати можливий трансфер лише після чемпіонату світу, а сума, яку планують запросити, може перевищити 100 млн євро.

У поточному сезоні Ян Діоманде провів за "биків" 15 матчів, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі.