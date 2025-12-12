Інше

Киянам дістався неприємний суперник.

Юнацька команда київського Динамо дізналася суперника по 1/16 фіналу юнацької Ліги УЄФА.

«Біло-синім» протистоятимуть однолітки з мадридського Атлетіко. «Матрацники» на загальному етапі змагань посіли 7 місце в турнірній таблиці.

Матч Динамо U-19 — Атлетіко U-19 відбудеться 3 або 4 лютого. Ця гра буде номінально домашньою для киян.

Нагадаємо, у попередньому раунді турніру юнацька збірна команда Динамо за сумою двох матчів пройшла шотландський Гіберніан (1:0, 1:1).